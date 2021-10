„NHL 22“ führt Gamer auf das frisch polierte Eis

Die Frostbyte-Engine hält als Herzstück nun Einzug. „FIFA“- Spieler werden gelangweilt gähnen, dort ist sie schließlich schon länger im Einsatz. „NHL“-Cracks dürfen hingegen jubeln: Eine neue Grafikpracht flimmert über die Schirme, und das in einer Detailtiefe, die zuvor gar nicht möglich war. So spiegelt sich das Stadioninnere am Eis und selbst in den Helmvisieren der Spieler sind Spiegelungen wahrzunehmen. Das Eis verändert sich zudem mit dem Fortlauf der Partie - von unberührt und glänzend hin zu einer eher matten Oberfläche, durchzogen von den Spuren der Kufen.