Drogenlenker (50) wollte den Urintest verfälschen

Ziemlich unverfroren versuchte ein von der Polizei in Linz gestoppter Autolenker aus Leonding zu vertuschen, dass er vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte. Für den Urintest verwendete er „Fake-Urin“, den er in einem Beutel in seiner Unterhose mitführte. Die misstrauischen Beamten ließen aber nicht locker und konnten den Mann schließlich überführen.