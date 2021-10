Der „Wirt des Jahres 2022“ kommt aus dem Seewinkel

Die Tschidas führen ihr Gasthaus in dritter Generation. 1924 wurde es eröffnet, mittlerweile stehen drei Tschida-Männer in der Küche. Altchef Friedl, Chef Hannes und der jüngste im Bunde, Sohn Michael, zeigen was sie kulinarisch so drauf haben und machen damit auch die Gäste fröhlich, wie der Herausgeber des Wirtshausführers Klaus Egle feststellt.