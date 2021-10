WAC rettet sich über Verlängerung vor Cup-Blamage

Der WAC hat als erster Verein die Hürde zum ÖFB-Cup-Viertelfinale übersprungen. Die „Wölfe“ setzten sich am Dienstag nach Verlängerung 5:3 (2:2, 3:3) gegen den Zweitligisten SV Lafnitz durch. Das 4:3 erzielte Dominik Baumgartner in der 112. Minute nach einem Eckball von Michael Liendl. In der ersten Hälfte hatte der Verteidiger bereits ein Eigentor produziert. Christopher Wernitznig sorgte mit einem schönen Treffer in der Schlussminute für die endgültige Entscheidung.