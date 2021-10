Unterschützen krönt sich zum Herbstmeister

So strömten auch an die 300 Zuseher in die Dampfkesselarena nach Unterschützen, um diesen Fußballleckerbissen live mitzuerleben. Doch an diesem Nachmittag merkte man bereits in den Anfangsminuten, dass beide Teams kein Risiko eingingen und niemand als Verlierer den Platz verlassen wollte. Die Schwarz-Elf hatte mit Verlauf der Partie zwar etwas mehr vom Spiel, jedoch blieben Großchancen auf beiden Seiten eher Mangelware. Eine dieser wenigen Möglichkeiten nutzte aber die Heimelf und Laszlo Toth stellte in der 22. Spielminute - nach einem Lochpass von Crnovic - auf 1:0 für den SK Unterschützen, welches zugleich auch die knappe Pausenführung bedeutete.



Aber auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich nicht viel an der Spielweise beider Teams. Unterschützen kontrollierte großteils das Geschehen am Platz, ließ kaum nennenswerte Torchancen für die Gäste zu und hätte womöglich bereits frühzeitige eine endgültige Vorentscheidung herbeiführen können. Ein reklamierte Elfmeter oder drei weitere sehr gute Einschussmöglichkeiten konnten jedoch nicht in Zählbares umgemünzt werden und so blieb es bis zum Schlusspfiff ein heiß umkämpftes Spiel, welches der Tabellenführer knapp für sich entschied und sich damit selbst die Winterkrone aufsaß.