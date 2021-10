Ausweitung der Maskenpflicht in OÖ steht bevor

Bei der Impfung läuft die Kampagne für den dritten Stich an. Den empfiehlt das Nationale Impfgremium für einen fortgesetzten Schutz - abhängig von Alter, Risikogruppe und verabreichtem Impfstoff - nach sechs bis zwölf Monaten. Das Land OÖ informiert daher per Mail über Möglichkeiten und Termine für den dritten Stich. Wer nicht auf ooe-impft.at registriert ist, muss auf Post vom Bund warten und wird voraussichtlich Anfang November per Brief kontaktiert und passend zum individuellen Impftermin an die weitere Dosis erinnert, heißt es beim Krisenstab des Landes OÖ. Als zusätzliches Angebot bietet Oberösterreich ab 26. Oktober auf ooe.impft.at eine Online-Berechnungshilfe für den idealen Termin zur Auffrischungsimpfung, die in den Alten- und Pflegeheimen schon seit 7. September läuft. Mehr als 50 Prozent der vollimmunisierten Bewohner haben bereit die dritte Dosis erhalten.