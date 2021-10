Schon wieder über 1000 Corona-Neuinfektionen in OÖ

Auswirkungen für Oberösterreich?

Zu später Stunde präsentierten Bundeskanzler Alexander Schallenberg (VP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Freitag den neuen Stufenplan der Regierung, das Hauptaugenmerk liegt künftig auf der Zahl der Intensivpatienten. Es kommen mit den Stufen 4 und 5 zwei dazu, derzeit sind wir in Stufe 1 – einer Auslastung der Intensivbetten von 10 Prozent. Und was hat dieser Plan für Auswirkungen auf ein „Krisengebiet“ wie Oberösterreich? Das weiß man im Landeskrisenstab bisher noch nicht: „Dem Krisenstab des Landes sind auch nur die medialen Ankündigungen von Freitag Nacht bekannt. Konkrete Vorgaben, Verordnungen oder Erlässe des Bundes liegen uns bis dato keine vor.“