Süßer Most und prämierte Schnäpse

Die vergangenen Herbsttage mit ihrer glasklaren Luft und dem gold-roten Blätterkleid an den Bäumen erwecken Erinnerungen an jene Zeit, als ich meinen Eltern - es war immer so um den Nationalfeiertag herum - bei der Obstlese helfen musste. Wir hatten ein paar Apfelbäume und einen großen Birnbaum, der nur alle zwei Jahre Früchte trug. Ich habe diese Arbeit gar nicht gemocht, aber mein Vater sammelte das Obst mit großer Behutsamkeit vom Boden auf, sah sich jeden Apfel, jede Birne zweimal an. Die wurmstichigen warf er nicht weg, sondern verfütterte sie an die Schweine. Das Obst wurde in „Harasse“, also Holzkisten oder in groben Jutesäcken gelagert und dann zur Mosterei gefahren.