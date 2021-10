Bukowski: „Es war ein unheimlich starker Abgang“

Am Freitag musste Boris Bukowski seine Tanzschuhe einpacken und das „Dancing Stars“-Parkett mit seiner Partnerin Julia Burghardt räumen. Warum er nach seinem Aus dennoch stolz auf sich ist, sich die Enttäuschung über die Abwahl in Grenzen hält und warum böse Kritik im Netz an ihm einfach abprallt, das verriet der Publikumsliebling nach der Show im Interview mit Adabei-TV.