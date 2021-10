Kaiser und Bürgermeister, Seiser und Frau Knackal

Faktencheck

Die „Krone“ machte den Faktencheck und sah sich österreichweit Gemeinden an. Bei 2001 bis 2500 Einwohnern, also in Kärnten etwa Obervellach, kassiert ein Bürgermeister 3983 Euro brutto. Im gleich großen Annaberg in Salzburg sind es 5562 Euro, am geringsten ist der Lohn in Niederösterreich, etwa in Dürnkrut, mit 3369,49 Euro. Für Kärnten ist es der fünfte Platz im Bundesland-Ranking, Wien und Vorarlberg sind nicht vergleichbar.