Bereits zweites Jahr ohne Schulimpfungen in Wien

„Mein Sohn Martin geht in eine Ganztagesvolksschule mit Unterricht von Montag bis Donnerstag bis 15.30 und am Freitag bis knapp vor 14 Uhr. Mein Lebensgefährte ist ebenso wie ich berufstätig, und wir haben noch eine kleinere Tochter, die in den Kindergarten geht. Zu diesen Zeiten ohne Termin in den 3. Bezirk zu fahren ist doch ein Witz“, poltert die Mutter.