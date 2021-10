Erneuter Doping-Prozess gegen Ex-Radprofi Preidler

Der Dopingprozess gegen den ehemaligen Radprofi Georg Preidler hat nach einer teilweisen Aufhebung des Urteils vom Juli 2020 über zwölf Monate bedingte Haft durch den Obersten Gerichtshof (OGH) am Freitag am Innsbrucker Landesgericht seine Neuauflage gefunden. Dem Steirer wurde beim damaligen Urteil durch einen Schöffensenat zudem eine Geldstrafe von 2880 Euro auferlegt. Am Freitag bekannte er sich erneut teilweise schuldig.