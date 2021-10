„Erotika“: Wiener mischt High-Fashion-Szene auf!

Die junge Wiener Fashionmarke will eigenen Angaben zufolge „eine echte Alternative“ zu bekannten Marken wie Palm Angels, Bottega, Veneta, Moncler sein. Trotz der beliebten Designs, seien diese High-Fashion-Marken nämlich für viele - vor allem junge - Österreicher schlichtweg nicht bezahlbar, so die Motivation des Wieners. Sein im Jahr 2019 gegründetes Label will hochwertige Qualität mit Fokus auf eine nachhaltige Produktion bieten. Der durch Social Media besser als „Maxamillion“ bekannte Wiener Max Weißenböck setzte sich bei der Gründung seiner Marke zum Ziel, Streetstyle-Mode mit einer Geschichte und künstlerischem Touch zu erschaffen.