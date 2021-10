Ernst August am 24. November vor dem OLG Linz

Am 24. November entscheidet sich am Oberlandesgericht Linz, ob der Schuldspruch gegen Ernst August von Hannover - zehn Monate bedingte Haft - rechtskräftig wird. Der Welfenprinz, der sich vor Gericht nicht schuldig bekannte, hatte nach seiner Verurteilung am Landesgericht Wels im März Berufung angemeldet und sich gleichzeitig wegen der fünf erteilten Weisungen beschwert.