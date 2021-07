Ernst August von Hannover gut gelaunt auf Kur

Nacht in der Psychiatrie

Vor einem Jahr war das kaum vorstellbar. Nachdem er sich in sein Jagdhaus in Grünau im Almtal zurückgezogen und man lange nichts mehr von ihm gehört hatte, sorgte er Mitte Juli 2020 für internationale Schlagzeilen. Er soll in der Nacht ein Haushälterehepaar bedroht haben und auf die einschreitenden Polizisten losgegangen sein. Die Folge: Er musste eine Nacht in der Psychiatrie verbringen. Danach meldete er sich bei der „Krone“ und schilderte seine Sicht der Skandalnacht, in der er sich als Opfer sah.