Diskussionen um Steuerreform und Grenzschutz

Klimabonus für SUV-Fahrer?

Der Klimabonus sei auch wenig treffsicher. „Wenn jemand mit dem Rad in Eisenstadt zur Arbeit fährt, bekommt er 133 Euro. Wenn ein SUV-Fahrer aus Oberpullendorf in die Arbeit fährt, bekommt er 200 Euro“, rechnet Hergovich vor. Bei der heutigen Landtagssitzung laufen daher drei Anträge an den Bund zum Thema Steuerreform ein.