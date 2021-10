LIVE ab 21 Uhr: SK Sturm trifft auf Real Sociedad

Die Basken schweben auf Wolke sieben in die Steiermark, viele Fans träumen bereits vom ersten Meistertitel seit 1982. Trainer Imanol Alguacil (50) hat zwar noch kein großes Team trainiert, in den vergangenen fast drei Jahren aber um Oyarzabal ein Kollektiv geformt, das diesen Namen auch verdient. Der Cup-Sieger der Vorsaison ist zehn Pflichtspiele en suite ungeschlagen, nur zum Liga-Auftakt gegen den FC Barcelona gab es eine 2:4-Niederlage. Seine Kicker könnten freilich versucht sein, die „Blackys“ auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn am Sonntag steht in La Liga auswärts der Schlager gegen Meister und Verfolger Atletico Madrid an.