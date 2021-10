Griezmann: Doppelpack, Tritt gegen Kopf, Rot!

Die Twitteria war schnell zur Stelle. Allein dieses eine Spiel würde ihm schon eine bessere Bilanz attestieren als seine gesamte Zeit bei Barca, war dort mannigfaltig zu lesen. In der Tat spielte Griezmann gegen Liverpool groß auf und brachte seine Mannschaft nach frühem 0:2-Rückstand durch Tore in der in der 20. und 34. Minute noch vor der Pause zurück ins Spiel. Griezmann und Atletico - das scheint einfach zu passen. Anders als Griezmann und Barcelona.