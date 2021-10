Gesetz zeigt Zeitarbeit bei Gemeinden „rote Karte“

„Es ist noch sehr frisch, wir sind noch am Sondieren“, kommentiert Wolfgang Langthaler, Branchensprecher der oberösterreichischen Personaldienstleister das neue Landesgesetz, das in der Branche für Aufsehen sorgt. „Der Einsatz von Leasingkräften in Alten- und Pflegeheimen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nur in Ausnahmefällen zulässig“, heißt es da in der Passage, die den Zeitarbeitern einen Riegel vorschieben.