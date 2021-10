Mako betete vor Heirat zu ihren kaiserlichen Ahnen

Japans Prinzessin Mako (29) hat vor ihrer Hochzeit in der nächsten Woche ihren Ahnen die letzte Aufwartung als Mitglied der Kaiserfamilie gemacht und diese über ihre Heirat informiert. Die am 26. Oktober anstehende standesamtlichen Heirat von Mako mit ihrer Studienliebe Kei Komuro (30), einem Bürgerlichen, wird von einer von Japans Medien breit ausgewalzten Kontroverse um Geldstreitigkeiten in der Familie ihres Verlobten überschattet. Deswegen finden auch die am Hofe üblichen Hochzeitsfeierlichkeiten und Zeremonien nicht statt.