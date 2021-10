Stars über Adeyemi: Ein exzellenter Schachzug

Mit vier Punkten aus zwei Spielen thront Meister Salzburg in der Champions-League-Gruppe G aktuell an der Spitze. Diese Position wollen die Mannen von Trainer Matthias Jaissle auch am Mittwoch, wenn es gegen den VfL Wolfsburg geht, verteidigen. Im Fokus wird dann erneut einer stehen, der sich am Wunschzettel zahlreicher Topklubs befindet: Karim Adeyemi.