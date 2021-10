„Unser Dress steht ihm“: Jaissle kämpft um Adeyemi

Inzwischen zeigen der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig reges Interesse an Adeyemi - der 19-Jährige ist nach elf Toren in 16 Pflichtspielen der Shootingstar der Saison. Auch in die deutsche Nationalmannschaft wurde der Teenager erstmals im September berufen und erzielte in seither drei Länderspieleinsätzen ein Tor.