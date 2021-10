Fischerzüchter soll geschützte Tiere getötet haben

„Ich bin ein Tierliebhaber. Ich liebe jedes Tier, aber Fische liegen mir besonders am Herzen“, sagte der Angeklagte in Steyr. Im Strafantrag schaut die Sache schon anders aus. Der 66-Jährige soll um eine Fischzuchtanlage in Spital/Pyhrn geschützte Tiere getötet, Katzen gequält und verbotene Fangmethoden angewendet zu haben.