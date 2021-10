Einsatz fürs Klima: Greta Thunberg rockt die Bühne

So hat man die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg noch nie gesehen: Die 18-Jährige hat die Besucher eines Konzerts zugunsten des Klimaschutzes in Stockholm mit einer Gesangseinlage überrascht. Gemeinsam mit einem anderen Klimaaktivisten schmetterte die Schwedin am Samstagabend vor einer jubelnden Menge den 80er-Jahre-Hit „Never Gonna Give You Up“ von Rick Astley und tanzte ausgelassen dazu.