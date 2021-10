Die „Grande Dame“ des Arlbergs

Den Arlberg kannte Kristl Moosbrugger. Allerdings vor allem die Tiroler Seite, führte doch ihre Mutter das „Haus Bertl Schalle“, heute „Bergschlössl“, in St. Anton. „Es war mir nicht klar, was beruflich auf mich zukommt, aber ich war überzeugt, dass ich die Richtige war“, erinnert sie sich daran, als sie 1964 Franz Moosbrugger heiratete und so zur Chefin des Lecher Hotels „Post“ wurde. Sie sollte recht behalten. Gemeinsam machten sie die „Post“ zu einer der besten Adressen nicht nur am Arlberg, sondern in ganz Europa.