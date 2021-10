Äskulapnatter „erkundet“ Bike von Wetterexperte

„Statt zu flüchten, hat die Äskulapnatter mein Rad inspiziert und das Vorderrad blockiert“, so Spatzierer. Es handelt sich dabei um die größte in Österreich lebende Schlange. Sie erreicht eine Länge von bis zu zwei Metern und ist ungiftig. Das Reptil trägt den Namen des römischen Gottes Äskulap, des Gottes der Heilkunst. Darum wird die Äskulapnatter als Symbol in der Medizin und der Pharmazie verwendet.