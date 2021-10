Sanierungshorror: „Dieses Chaos hört nie auf“

Uringeruch in Wohnung

Gemeinsam mit Artur Pavlasek sammelt sie Beschwerden von Bewohnern. Jüngster Aufreger: Eine Mieterin hatte plötzlich Uringeruch in ihrer Wohnung, der aus einem Lüftungsschacht kam. „Vermutlich hat einer der Bauarbeiter am Dach seine Notdurft verrichtet“, so Pavlasek. Bei den Mietern ist der Frust groß. „Dieses Chaos hört nie auf“, meint Gebhart fast schon resignierend.