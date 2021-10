Kapitän, Goalgetter und jetzt auch noch Inspektor

Vielfältige Fähigkeiten erworben

Die Ausbildung in der Polizeischule ist breit gefächert: Nahkampf, Verteidigung, Betreten von Räumen & Gebäuden, Notlagen und Schießausbildung gehören zum Tagesprogramm. Während der Ausbildungszeit durchlief Hörburger neben den Grundlagen viele Spezialausbildungen wie etwa die Alpinausbildung für den Sommer und Winter. Darüber hinaus erworb er den Österreichischen Rettungsschwimmerschein und lernte in zwei Berufspraktika den Alltag im Verkehrsdienst sowie im Bereich strafrechtlicher Delikte (Diebstahl, Raub, etc.) kennen.