Leni Klum mit ihrem Freund Aris am Red Carpet

Der 18-jährige Aris gilt als passionierter Hockey-Spieler und ist Sohn von Rhea Rachevsky, die als Künstleragentin in Hollywood tätig ist, sowie Spiros Poros, ein bekannter Promi-Fotograf. Vor allem seine Oma Zina Rachevsky hatte ein aufregendes Leben: Sie wurde als Tochter eines russischen Vaters in New York geboren, verbrachte ihre Jugend in Frankreich, bevor sie wieder in die USA zurückkehrte. In den 50er-Jahren galt sie als waschechtes It-Girl, das sogar eine Affäre mit Marlon Brando gehabt haben soll.