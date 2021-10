Linksruck in Graz: ÖVP verschnupft, FPÖ greift an

FPÖ: „Inländerfeindlicher Politikstil“

Die FPÖ hat sich indes schon voll und ganz in der Oppositionsrolle eingefunden: „Ein inländerfeindlicher Politikstil, der nicht die Interessen der eigenen Bevölkerung in das Zentrum stellt, wird in Graz zurückkehren. Und eine grüne Verbotspolitik wird dem Wirtschaftsstandort Graz schweren Schaden zufügen“, schäumte FPÖ-Chef Mario Eustacchio.