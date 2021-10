Getreidepreise steigen: Bäcker schlagen Alarm

Das Bäckergewerbe hat derzeit hart zu kämpfen. Nicht nur, dass die 90 Betriebe in Kärnten kaum noch geeignete Mitarbeiter finden, welche die ungewöhnlichen Arbeitszeiten in Kauf nehmen wollen, sind in den vergangenen Monaten auch die Ausgaben der Betriebe stark gestiegen. Sie haben vor allem massive Probleme, an Mehl zu kommen.