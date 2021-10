WHO-Beirat empfiehlt dritte Covid-Impfdosis

Die dritte Dosis, welche Immungeschwächten auch von der EMA empfohlen wird (siehe Video oben), solle zwischen ein und drei Monaten nach der ursprünglichen Impfung erfolgen. Experten des unabhängigen Beirats für Immunisierungsfragen (SAGE) der WHO betonen, dass es bei ihrer Empfehlung nicht um eine dritte Impfung für die allgemeine Bevölkerung gehe. Vielmehr hat die WHO Regierungen, die viel Impfstoff haben, aufgerufen, von solchen Angeboten abzusehen. Sie sollten ihre Dosen stattdessen an Länder abgeben, die bisher noch nicht genügend Impfstoff haben, um die Bedürftigsten zu schützen.