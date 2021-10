Dritter Stich: Alles rund um die Impf-Auffrischung

Dritter Stich wird bereits verabreicht

Hierzulande hat das Nationale Impfgremium NIG seine Auffrischungsempfehlungen schon im Sommer erarbeitet: Bei uns wird der dritte Stich ja teils bereits gesetzt, bei Über-80-Jährigen etwa in der Steiermark oder Tirol. Bisher war es aber eine Off-Label-Anwendung, also ein Gebrauch außerhalb der Zulassung. Das NIG beschäftigt sich ja laufend mit den weltweiten Impf-Daten: Es wird sich in den kommenden Tagen auch zur EMA-Empfehlung äußern.