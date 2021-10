Sind so genannte „Impf-Booster“ wirklich nötig?

Noch sind nicht mal alle in der Bevölkerung geimpft, trotzdem wird in der Gesellschaft und der Politik bereits viel über die dritte Teilimpfung gesprochen. Ist dieser so genannte „Impf-Booster“ aber wirklich nötig? Wer sollte den dritten Stich in Anspruch nehmen? Darüber und ob Kreuz-Impfungen für den Körper unbedenklich sind, spricht Raphaela Scharf mit dem Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, Dr. Andreas Krauter.