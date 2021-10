Lugner im Glück: Verlobung zum 89. Geburtstag!

Die Spatzen zwitscherten es seit Tagen von den Dächern: Richard Lugner will sich verloben. Doch was wäre „Mr. Opernball“ ohne die perfekte Inszenierung? Da wurde die fulminante Feier zum 89. Geburtstag sogleich mit dem 30. Jubiläum der Lugner City vereint. Seinen Steuerberater wird es freuen. Apropos freuen: Bei seinem Antrag hatte bei Richard Lugners Herzerl in den Augen und sprühte vor Energie. Nur seine Simone wirkte - trotz Vorwarnung und gemeinsamer Ringsuche - zeitweise verhalten. Wieso? Adabei-TV fragte nach.