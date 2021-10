Airport hat eigene Warteschlange für Ungeimpfte

Corona-Kontrollen sorgten auf Berliner Flughafen für Chaos

Wenn man sich ansieht, was sich am Wochenende am Berliner Flughafen BER abgespielt hat, ist die Unterteilung in Geimpfte und Ungeimpfte aber vermutlich kein schlechter Ansatz. Weil sich durch die Kontrolle der Corona-Maßnahmen die Prozesse schwerwiegend verzögert hatten, verpassten Dutzende Menschen ihren Flug. Eine Reporterin postete ein Video auf Twitter, das riesige Warteschlangen zeigte, in denen Menschen teils dicht gedrängt auf eine Geduldsprobe gestellt wurden.