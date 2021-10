Luger siegt im Duell um Linzer Bürgermeistersessel

Bestätigung für offene Stadt ohne Ausgrenzung

In seinem ersten Statement bedankte er sich bei allen seinen Mitstreitern und Unterstützern: „Dass dieses Ergebnis Realität geworden ist, ist nicht nur eine Bestätigung meiner Person, sondern, dass wir versucht haben, diese Stadt immer auch als eine offene Stadt, die niemand ausgrenzt und in der wir alle miteinander wertschätzend umgehen, zu führen. Es ist uns gemeinsam gelungen, in den letzten Jahren ordentliche Brocken abzuarbeiten und die Pandemie gut zu bewältigen.“