Akutes Stimmungstief über der schwarzen Steiermark

Bevölkerung will keine Neuwahlen

Die Bürgermeister stehen jedenfalls in direktem Bürgerkontakt und bekommen so dieser Tage einiges zu hören. „Was aber wirklich an den Vorwürfen dran ist, wird sich erst zeigen. Ich vertraue auf unsere Justiz“, sagt Frohnleitens Stadtchef Johannes Wagner. Er stellt aber auch klar: „Gegen mich wurde auch schon ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und dann eingestellt, weil es keine Beweise gab. Wenn das jetzt die Messlatte für einen Rücktritt ist, kann künftig jeder jeden mit irgendwelchen Vorwürfen abschießen.“