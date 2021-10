Tadej Pogacar gewinnt Lombardei-Rundfahrt

35 Kilometer vor Ziel entflohen

Pogacar entfloh dem Feld am Passo di Ganda 35 Kilometer vor dem Ziel. In der anspruchsvollen Abfahrt schloss der Einheimische Masnada zu Pogacar auf und leistete auf den restlichen, bis auf eine kurze Steigung flachen Kilometern keinerlei Führungsarbeit, da in der ersten Verfolgergruppe sein Kapitän im Team Deceuninck-Quick Step, der zweifache Weltmeister Julian Alaphilippe, steckte. Im Sprint hatte der Olympia-Dritte aus Slowenien dennoch klar die größeren Kraftreserven