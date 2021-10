„Es ging ans Eingemachte, unter die Gürtellinie“

Greber: Eine wichtige Kennzahl im Nachwuchs ist, wie viele Leute wir in den Jahrgangsweltranglisten in den Top-50, in den Top-25, in den Top-10 haben. Wo waren wir vor 20 Jahren, was ist der aktuelle Status? 2016, als ich den Job antrat, war dieser Status Quo bei den Burschen desaströs. Ich habe dann versucht sehr eng mit den Landesverbänden zusammenzuarbeiten. Einige Länder haben sehr gut mitgespielt, andere weniger. Die Entwicklung bis 2021 - und es dauert doch einige Zeit, bis Ergebnisse sichtbar - war sehr gut. Diese Entwicklung durfte ich dem ÖSV-Präsidium im Frühjahr präsentieren und die Leute waren happy. Teilweise fast etwas enttäuscht, dass ich das Handtuch werfe. Für mich war der Zeitpunkt aber klar, da der Job so fordernd war, mich auch psychisch mitgenommen hat.