Trotz dritter Brücke staut es in Linz weiter

Nur wer Homeoffice hat, bleibt vom Stau befreit

Die Corona-Pandemie hat das Mobilitätsverhalten stark beeinflusst – und das hält nach wie vor an. In positiver Hinsicht durchs Homeoffice – wer von zuhause aus arbeiten darf, dem bleibt der Stau erspart. Doch dadurch gibt es nicht unbedingt weniger Verkehr. Nach wie vor vermeiden viele öffentliche Verkehrsmittel und fahren lieber mit dem Auto. Die Schulen und die Unis haben nun wieder aufgesperrt, die meisten Unternehmen sind in den Normalbetrieb zurückgekehrt. Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto in die Schule.