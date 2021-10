Beim Penny-Supermarkt in Dornach war Feuer am Dach

Brand am Penny-Markt in Linz-Dornach: Am Samstag um 8.15 Uhr ging die Berufsfeuerwehr von einem Großbrand aus. Am Einsatzort, wo bereits Kunden aus dem Supermarkt evakuiert wurden, entpuppte sich alles als nicht ganz so schlimm: Das Feuer war bei Bauarbeiten am Dach ausgebrochen und rasch gelöscht.