Brittany Murphy: Neue Enthüllungen zu ihrem Tod

Brittany Murphy zählte mit Rollen in Filmen wie „Clueless - Was sonst?“ oder „Voll verheiratet“ zu den Lieblingen Hollywoods. Umso größer war der Schock, als die Schauspielerin im Dezember 2009 im Alter von nur 32 Jahren von ihrer Mutter tot in der Dusche aufgefunden wurde. Wenige Wochen später verkündete der Gerichtsmediziner, die Hollywood-Beauty sei an den Folgen einer unbehandelten Lungenentzündung in Kombination mit Anämie sowie einer Drogenvergiftung aus verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten verstoben.