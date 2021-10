Versteckte Milliarden sorgen für Aufregung

„Geschäfte nicht per se illegal“

„Per se sind diese Geschäfte und Steuerschlupflöcher nicht illegal“, sagt Friedrich Schneider, Wirtschaftsprofessor aus Linz. Doch gerade bei Leuten wie Babis oder Blair „zumindest politisch nicht korrekt“. Dem Tschechen schaden die Enthüllungen besonders, zumal er sich am Wochenende seiner Wiederwahl in Tschechien zu stellen hat. Er soll über Offshore-Konstruktionen ein schlossartiges Anwesen erworben haben. Dem Ex-Labour-Politiker Blair und seiner Ehefrau wird vorgeworfen, beim Erwerb einer Immobilie von einem Steuerschlupfloch profitiert zu haben. Babis wie auch die Blairs und andere betonen, nichts Unrechtmäßiges getan zu haben.