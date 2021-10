Professor ebnet Weg vom Hörsaal in eigene Firma

Eine große Bürofläche, die von verschiedenen Unternehmern genützt wird; gemeinsame Kaffeemaschine, gemeinsamer Drucker, gemeinsame Besprechungsräume - verkürzt sind das die Besonderheiten von Coworking-Spaces, die auch an der Fachhochschule Oberösterreich Schule machen. Nachdem es an den Standorten Hagenberg und Steyr schon länger Coworking-Flächen gibt, wurde zuletzt auch Platz in Wels geschaffen. Bis zu zwei Jahre lang kann hier kostenlos ein Arbeitsplatz von Studenten genutzt werden.