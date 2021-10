Fernsehen egal wo: TV-Streaming unterwegs nutzen

Bei den meisten Anbietern haben Sie dann die Auswahl aus einer Vielzahl von Sendern, darunter ORF, ProSieben, RTL, Puls4 uvm.. Wenn Sie also gerade unterwegs sind, können Sie ganz einfach Ihr Fernsehen auch auf mobilen Geräten schauen. Das funktioniert natürlich nicht nur unterwegs, sondern auch, wenn das TV-Gerät mal besetzt sein sollte. Dann schnappen Sie sich einfach Ihr Mobilgerät, setzen sich in die Küche oder legen sich ins Bett. Und keine Sorge: Sie brauchen nicht mehrere Abos oder Verträge bei unterschiedlichen Anbietern abschließen. Bei den meisten Anbietern können Sie auf mehreren Geräten gleichzeitig Fernsehen schauen, was besonders für Familien eine sinnvolle Möglichkeit ist.