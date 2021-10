Die Stars schnüren ihre scharfen Kurven ein

Tiefe Einblicke, viel nackte Haut

So sorgte Jennifer Lopez in einer Kombi aus Minirock und Top ebenso für Furore wie Kourtney Kardashian, die gleich mehrere Teile, die dank der raffinierten Bändchen tiefe Einblicke gewähren, im Kasten hat. Bei der großen Modegala im Metropolitan Museum in New York zog Megan Fox hingegen in einem roten Dress von Dundas mit geschnürten Cut-outs und einem Mega-Dekolleté alle Blicke auf sich.