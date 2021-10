Handchirurgie kann Kindern bei Entwicklung helfen

Kinder lernen die Welt besonders durch ihre Hände kennen. Wenn diese aber durch angeborene Fehlbildungen oder Verletzungen beeinträchtigt sind, hat das auch einen negativen Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Was sind das für Fehlbildungen? Wann müssen sie operativ behandelt werden? Und wie geht es den jungen Patienten später? Darüber spricht Raphaela Scharf mit Dr. Lisa Mailänder, sie ist Oberärztin in der Abteilung für Kinder- und Jugendchirurgie am Keppler Uniklinikum Linz.