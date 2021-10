Haustiere als beste Freunde und Familienmitglieder

Gerade zum Welttierschutztag am 4. Oktober ruft Landesrätin Daniela Winkler daher zu einem artgerechten und liebevollen Umgang mit allen Tieren auf. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie wertvoll Vierbeiner in der Familie sein können. „Mit einem Haustier aufzuwachsen ist für Kinder eine schöne und wertvolle Erfahrung. Zum einen übernehmen sie schon in jungen Jahren Verantwortung. Zum anderen wirken sich Haustiere auf das Verhalten und Wohlbefinden von Kindern sehr positiv aus“, sagt die Landesrätin. Auch mit Schulhunden gebe es positive Erfahrungen.