1416 Neuinfektionen - aber ohne Zahlen aus Wien Kopieren

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich mit Ausnahme der Bundeshauptstadt, die keine neuen Zahlen gemeldet hat, 1416 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wien gab an, aufgrund technischer Probleme keine aktuellen Zahlen liefern zu können. Vor einer Woche waren es 2145 neue Corona-Fälle. Sieben weitere Todesopfer waren seit gestern zu verzeichnen.